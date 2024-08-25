Краснояружский район, Белгородская область, 26 августа, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали автомобиль на участке дороги в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 26 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

«На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки транспортное средство полностью сгорело. Пострадавшим с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями оказали первую медицинскую помощь в Краснояружской центральной районной больнице. Для прохождения дальнейшего лечения 17-летнюю девушку направили в детскую областную клиническую больницу, мужчину — в городскую больницу №2 города Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 августа украинские войска обстреляли посёлок Ракитное в Белгородской области. В результате террористического удара погибли пять мирных жителей, по меньшей мере 13 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

В воскресенье утром ВСУ с помощью беспилотников атаковали Петровку и Соловьёвку в Белгородском районе. В результате атаки от полученных ранений погиб мирный житель.