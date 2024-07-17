Москва, 17 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Ограничение доступа в 14 населённых пунктов Белгородской области связано с варварскими атаками киевского режима на гражданские объекты данного региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM

Журналисты спросили Пескова, означает ли введение такой меры, что операция по созданию зоны безопасности для регионов России, граничащих с зонами, контролируемыми киевским режимом, «провалилась».

«Нет, не означает. Эта операция продолжается, она будет продолжатся до успешного завершения. Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. Чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 23 июля будет ограничен доступ в 14 населённых пунктов региона, где оперативная ситуация складывается крайне сложно.

На въездах в населённые пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, рассказал губернатор. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, будет запрещён. Местные жители, в случае необходимости приехать, должны будут подать заявку главам поселений или муниципалитетов. Пропускать на территорию женщин и детей не будут. Оставленные дома будут охраняться силами Минобороны. Жителям данных посёлков выделят средства на аренду жилья.

16 июля губернатор Белгородской области также сообщил, что за период проведения спецоперации на Украине в регионе погибли более 200 мирных жителей, а более 1100 человек получили ранения.

17 мая президент Владимир Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Глава государства напомнил, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.