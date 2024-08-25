Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 25 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Ракитного в Белгородской области, увеличилось до 13 человек. Об этом 25 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«В Ракитянском районе посёлок Ракитное подвергся вражескому обстрелу. К огромному горю, погибли пятеро мирных жителей. Количество раненых увеличилось до 13 человек», — написал он в Telegram-канале.

По информации главы области, утром пострадавшая девушка самостоятельно обратилась в центральную районную больницу. Оценив её состояние, медики приняли решение направить пациента в городскую больницу №2 города Белгорода. Всем, кто получил ранения, специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.

Пострадали в результате атаки ВСУ 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь машин. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») после атаки ВСУ на село Ракитное. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту. Их действиям дадут правовую оценку.

Гладков ранее сообщил, что в результате удара по поселению двое детей получили осколочные ранения. Их направили в детскую областную клиническую больницу. Ещё один ребёнок будет проходить лечение амбулаторно. Семерых взрослых медики решили госпитализировать. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.