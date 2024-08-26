Тегеран, 26 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны США, Израиль не смог предупредить и отразить удар, нанесённый по его территории ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

TASS /AP Photo/Ohad Zwigenberg

«Оккупационный режим, который всегда имел целью расширение своей территории, сейчас вынужден защищаться в глубине своей земли, и несмотря на всестороннюю поддержку его союзников, включая Соединённые Штаты, он не смог предсказать время и место атаки и противостоять даже ограниченной и управляемой операции сопротивления», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр.

В ответ на это 25 августа ливанское движение нанесло массированный удар по израильской территории. По заявлению представителей «Хезболлы», в атаке задействовали более 320 ракет, а также БПЛА, запустив их по 11 израильским военным объектам. Как утверждало агентство Reuters, это стало ответом на убийство ЦАХАЛ Шокра.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, все беспилотники, запущенные по «стратегической цели в центре страны», были перехвачены.

Группировка «Хезболла» заявила, что дала «первоначальный ответ» Израилю на убийство в Бейруте Шокра. Её представители уточнили, что потребуется какое-то время, чтобы завершить эту операцию.

25 августа в обращении к своим сторонникам лидер организации Хасан Насрулла объяснил, что нахождение США и Израиля в напряжении длительное время в ожидании удара тоже было частью наказания. По его словам, в качестве цели движение выбрало базу израильской военной разведки «Глилот», находящуюся в 110 км от границы с Ливаном и в 1,5 км от Тель-Авива. Насрулла называл ложными заявления, будто «Хезболла» наносила удары по Тель-Авиву и гражданским объектам в других регионах Израиля. Как утверждает лидер движения, ранения граждан в этих местах были из-за ракет-перехватчиков ЦАХАЛ.