Бейрут, 25 августа, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Представители ливанского движения «Хезболла» заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Об этом 25 августа сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«Хезболла» заявила в воскресенье, что завершила «первую фазу» своего ответа на убийство Израилем высшего командира группировки (Фуада Шокра. — Прим. ред.) в результате удара по пригороду Бейрута в прошлом месяце», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно заявлению «Хезболлы», боевики шиитской группировки в воскресенье утром нанесли удары по 11 израильским военным объектам, выпустив более 320 ракет и направив беспилотные летательные аппараты в северные районы Израиля.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал о более чем 100 ракетах, выпущенных по северной части Израиля с территории Ливана.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с министром обороны страны. Йоав Галант объявил режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов.

31 июля Армия обороны Израиля заявила, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута ликвидирован Фуад Шокр, который считался вторым по значимости командиром «Хезболлы». Согласно заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, он отвечал за большую часть самого современного вооружения движения, включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Утром 4 августа израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила на севере страны множество ракет, выпущенных со стороны Ливана. Прилёты зафиксировали на Галилейском полуострове, предупреждающие сирены об опасности с воздуха прозвучали в Кирьят-Шмоне и других близлежащих населённых пунктах. 21 августа «Хезболла» с территории Ливана запустила в направлении северных районов Израиля не менее 135 ракет.