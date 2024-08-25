Бейрут, 25 августа, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» некоторое время откладывало удар по Израилю в ответ на убийство командира Фуада Мохсена Шокра, в том числе чтобы дать шанс на переговоры о перемирии в секторе Газа, заявил 25 августа в обращении к своим сторонникам лидер организации Хасан Насрулла. Трансляцию выступления вёл телеканал «Аль-Манар».

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«Всё было готово к ответу сразу после убийства Фуада Шокра, но мы понимали, что Израиль и его союзник США готовились к этому, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Мы также ждали, что начнутся переговоры по Газе», — сказал Насрулла.

Он добавил, что нахождение США и Израиля в напряжении длительное время в ожидании удара также было частью наказания. В качестве цели движение выбрало базу израильской военной разведки «Глилот», которая находится в 110 км от границы с Ливаном и в 1,5 км от Тель-Авива.

Насрулла называл ложными заявления, будто «Хезболла» наносила удары по Тель-Авиву и гражданским объектам в других регионах Израиля. Ранения граждан в этих местах были из-за ракет-перехватчиков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), утверждает лидер движения.

«Если результаты атаки, по нашему мнению, окажутся недостаточным, мы оставляем за собой право на его продолжение», — добавил Насрулла, отметив, что пока нет планов наносить удары по Израилю баллистическими ракетами.

Как передавало ИА Регнум, Шокр был убит 31 июля в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту. Израиль называл его вторым по значимости командиром «Хезболлы».

Шиитское движение в ответ на это 25 августа нанесло массированный удар по израильской территории. По заявлению представителей «Хезболлы», в атаке задействовали более 320 ракет, а также БПЛА, запустив их по 11 израильским военным объектам.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что все беспилотники, запущенные по «стратегической цели в центре страны», были перехвачены.