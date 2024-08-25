Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные ливанским шиитским движением «Хезболла» по стратегической цели в центральной части страны. Об этом 25 августа сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

«Армия перехватила все беспилотники, которые боевики «Хезболлах» запустили по стратегической цели в центре страны», — сказал премьер в начале созванного им заседания кабмина.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа представители ливанского движения «Хезболла» заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Утверждалось, что это стало ответом на убийство ЦАХАЛ высшего командира группировки Фуада Шокра в результате удара по пригороду Бейрута в июле.

Власти Израиля 25 августа объявили чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива временно приостанавливал вылеты авиарейсов, а прибывающие воздушные суда перенаправляли в другие аэропорты. Портал Ynet утверждал, что аэропорт должен был стать одной из целей массированной атаки «Хезболлы».