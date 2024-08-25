Бейрут, 25 августа, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Ливанская шиитская «Хезболла» дала «первоначальный ответ» Израилю на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Об этом августа сообщила сама группировка.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

В своём Telegram-канале организация отметила, что она начала воздушную атаку 25 августа. Заявление группировка сделала после ракетного нападения на Израиль.

Представили «Хезболлы» уточнили, что потребуется какое-то время, чтобы завершить эту операцию.

Ранее стало известно, что по северу Израиля выпущено более 100 ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля армия обороны Израиля объявила, что при её ударе по югу Бейрута погиб Фуад Шокр, который считался вторым по значимости командиром «Хезболлы». Он отвечал за большую часть самого современного вооружения движения, включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

В израильской армии утверждают, что информация о местонахождении Шокра была получена на основании разведданных и по нему били целенаправленно.