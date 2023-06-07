Москва, 7 июня, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден указал, что, кроме России, ни одна страна не смогла ему гарантировать предоставление безопасного политического убежища. Такое заявление Сноуден сделал 6 июня во время беседы с независимым журналистом Гленном Гринвальдом. Трансляция разговора велась на видеоплатформе Rumble.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Как пояснил Сноуден, изначально он рассматривал Россию лишь как транзитную остановку на пути в Южную Америку, так как в прошлом именно Латинская Америка продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей секретных данных правительств стран Запада.

«Моя личность могла быть раскрыта и, очень вероятно, я бы не смог дальше путешествовать. Мы решили, что мне надо уезжать в безопасное место для убежища, это должна была быть Латинская Америка. Провели контакты, были гарантии», — уточнил экс-сотрудник АНБ.

По словам Сноудена, как только он покинул Китай, произошла утечка информации и власти США узнали, что экс-сотрудник американских спецслужб направляется в Россию. Здесь Сноуден узнал, что его паспорт оказался недействительным, и ему пришлось провести 40 дней в аэропорту Шереметьево. Сноуден пояснил, что за это время подал прошения об убежище в 21 страну, но его либо отказывались принять, либо признавались, что не могут обеспечить безопасность, учитывая привычную для США практику похищений.

«Так что, когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это всё, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», — добавил Сноуден.

Сноуден в 2013 году оказался в центре крупного международного скандала, который сам инициировал. Он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки, применяемых спецслужбами США и Великобритании в интернете. После чего Сноудену пришлось бежать, он вылетел через Гонконг в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену в 2014 году вид на жительство, а в 2022 году — российское гражданство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг утверждение о том, что он якобы жил на «конспиративной квартире КГБ».