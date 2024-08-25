Курск, 25 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету и беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом 25 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Украинская ракета и БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 августа российские средства ПВО сбили два дрона украинских формирований над Курской областью. Киевский режим использовал для попытки террористической атаки беспилотники самолётного типа. Позднее был сбит ещё один БПЛА.

Вечером 24 августа силы ПВО уничтожили четыре ракеты украинских формирований в небе над регионом.