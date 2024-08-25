Москва, 25 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России уничтожили беспилотник украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 25 августа сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Киев около 12:40 попытался осуществить очередную попытку террористической атаки по территории России с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа российские средства ПВО сбили два дрона украинских формирований над Курской областью. Киевский режим использовал для попытки террористической атаки беспилотники самолётного типа.

Вечером 24 августа армия России сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Дрон уничтожили дежурные силы ПВО.