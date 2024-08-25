Москва, 25 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над Курской областью, сообщило 25 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Бойцы Вооружённых сил России около 10:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 августа в Курской области объявили угрозу ракетного удара. Власти региона призвали местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице спуститься в укрытие. Позже сигнал ракетной опасности отменили. Предупреждение продлилось четыре минуты.

Вечером 24 августа российские силы ПВО уничтожили четыре ракеты украинских формирований в небе над Курской областью.

Начиная с 6 августа украинские военные начали атаковать Курскую область. Российские бойцы не позволили ВСУ прорваться вглубь российской территории и остановили украинские формирования в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк.