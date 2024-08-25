Российские силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в небе над Курской областью
Москва, 25 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над Курской областью, сообщило 25 августа Министерство обороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Бойцы Вооружённых сил России около 10:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на российской территории.
Как сообщало ИА Регнум, утром 25 августа в Курской области объявили угрозу ракетного удара. Власти региона призвали местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице спуститься в укрытие. Позже сигнал ракетной опасности отменили. Предупреждение продлилось четыре минуты.
Вечером 24 августа российские силы ПВО уничтожили четыре ракеты украинских формирований в небе над Курской областью.
Начиная с 6 августа украинские военные начали атаковать Курскую область. Российские бойцы не позволили ВСУ прорваться вглубь российской территории и остановили украинские формирования в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк.