Курск, 25 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Вечером 24 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 25 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов также поблагодарил российских зенитчиков и защитников границы за их работу.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 августа Смирнов сообщил об объявленной на территории Курской области ракетной опасности. В связи с этим он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами дома и проследовать в укрытие или иное безопасное место при нахождении на улице.

Врио губернатора Курской области днём 24 августа сообщил об уничтожении четырёх ракет украинских боевиков в небе над регионом. Он поблагодарил российских военных за их работу.