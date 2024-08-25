Москва, 25 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ударили по скоплению живой силы и военной техники украинских формирований в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Как ранее передавало ИА Регнум, артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области.

По данным на 25 августа, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 5,8 тыс. человек. Также украинские формирования лишились 72 танков, 31 боевой машины пехоты и другой техники. Российские военные сорвали атаки в направлении сёл Вишневка, Борки, Погребки и Спальное в Курской области и отразили атаки украинских штурмовиков в районах поселений Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 25 августа сообщил, что ситуация на курском направлении находится под контролем российских военных. Он также рассказал, что боестолкновения на курском направлении шли накануне без перерыва.