Москва, 25 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. За всё время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли в общей сложности более 5,8 тыс. бойцов и 72 танка. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 177 автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также украинские боевики за этот период потеряли 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Операция по уничтожению вторгшихся в российский регион украинских формирований продолжается, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа стало известно, что российским военным по запросу оперштаба Курской области передали дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. В Минобороны уточнили, что 17 из 29 запросов оперштаба региона уже удовлетворены.

Ранее в этот же день замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что на курском направлении накануне без перерыва шли бои. Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем российских военных.