ВСУ потеряли свыше 5,8 тыс. бойцов в ходе боёв на курском направлении
Москва, 25 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. За всё время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли в общей сложности более 5,8 тыс. бойцов и 72 танка. Об этом 25 августа сообщили в Министерстве обороны.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 177 автомобилей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также украинские боевики за этот период потеряли 37 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Операция по уничтожению вторгшихся в российский регион украинских формирований продолжается, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа стало известно, что российским военным по запросу оперштаба Курской области передали дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. В Минобороны уточнили, что 17 из 29 запросов оперштаба региона уже удовлетворены.
Ранее в этот же день замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что на курском направлении накануне без перерыва шли бои. Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем российских военных.