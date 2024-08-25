Курск, 25 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Север» сорвали атаки формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении сёл Вишневка, Борки, Погребки и Спальное в Курской области. Об этом 25 августа сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», — добавили в ведомстве.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 бойцов убитыми и ранеными. Российские солдаты уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В лесах Курской области российские силы продолжают выявлять и уничтожать диверсионные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь территории страны.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 5,8 тыс. человек. Также украинские формирования лишились 72 танков, 31 боевой машины пехоты и другой техники. За последние сутки ВСК России ударили по скоплениям живой силы и военной техники резервов ВСУ в Сумской области.

25 августа расчёты 130-миллиметровых артиллерийских орудий М-46 из Северной группировки войск РФ нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в курском приграничье. Экипаж армейской авиации на ударном вертолёте Ка-52 ВКС России поразил живую силу и бронированную военную технику подразделений ВСУ в приграничном районе региона.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона.