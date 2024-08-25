Москва, 25 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Боестолкновения на курском направлении накануне шли без перерыва, но ситуация находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом 25 августа сообщил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас обстановка подконтрольная, рабочая»,— заявил он ТАСС.

Как уточнил замначальника главы военно-политического управления Минобороны, линия боевого соприкосновения в Курской области не претерпела больших изменений.

Вечером 24 августа Алаудинов сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Он уточнил, что в течение последних двух-трёх дней российские бойцы пресекли множество попыток украинских военных продвинуться на двух участках.

Украинские военные начали атаковать Курскую область с 6 августа. Бойцы ВС России не дали украинским военным прорваться вглубь российской территории и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк.

Минобороны России 24 августа сообщило, что российский вертолёт Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.