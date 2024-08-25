Курск, 25 августа, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 25 августа сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военные обнаружили движущуюся технику во время разведки.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» ВСУ была уничтожена», — заявили в ведомстве.

На оперативных кадрах контроля видно, как после попадания снаряда над украинской РСЗО поднимается столб дыма.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа расчёты 130-миллиметровых артиллерийских орудий М-46 из Северной группировки войск РФ нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в курском приграничье.

По данным на 25 августа, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 5,8 тыс. человек. Также украинские формирования лишились 72 танков, 31 боевой машины пехоты и другой техники. Военные группировки войск «Север» сорвали атаки формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении сёл Вишневка, Борки, Погребки и Спальное в Курской области и отразили атаки украинских штурмовиков в районах поселений Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.