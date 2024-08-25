Москва, 25 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS и 41 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщило 25 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат», — сообщило ведомство.

За минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников, а также поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила 30 475 украинских беспилотников.

Как сообщало 25 августа ИА Регнум, за сутки потери украинской армии в зоне спецоперации составили более 1900 военных. Помимо этого, российские войска уничтожили три танка, в том числе американский Abrams.

Минобороны России также сообщило 25 августа, что российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике украинской армии в Сумской области.