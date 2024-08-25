Москва, 25 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы украинских формирований в Курской области, а также ударила по противнику в Сумской области. Об этом сообщило 25 августа Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, российская авиация нанесла удары по бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Помимо этого, российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость на курском направлении.

Как сообщало 25 августа ИА Регнум, российские военные группировки войск «Север» за минувшие сутки сорвали атаки формирований ВСУ в направлении сёл Вишневка, Борки, Погребки и Спальное на курском направлении.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих и 72 танка.

Замначальника главы военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 25 августа сообщил, что ситуация на курском направлении находится под контролем ВС России. Он также рассказал, что боестолкновения на курском направлении шли накануне без перерыва.