Москва, 25 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции составили более 1900 военных. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 130 боевиков, группировки войск «Запад» — до 510, «Юг» — до 630, «Центр» — более 500, «Восток» — до 130, «Днепр» —до 60. Кроме того, российские войска уничтожили три танка, в том числе американский Abrams, и другое вооружение ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника. <…> Отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии», — говорится в сводке.

Как передавало ИА Регнум, по данным на 24 августа суточные потери ВСУ составили порядка 2120 бойцов. Кроме того, российские подразделения уничтожили различную вражескую военную технику.

С 17 по 23 августа украинские войска потеряли в зоне СВО до 16 155 военнослужащих. Российские войска также за этот период освободили населённые пункты Свиридоновка, Артёмово, Новгородское (Нью Йорк), Желанное и Межевое в ДНР.