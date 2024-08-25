Москва, 25 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России уничтожили американский танк Abrams украинской армии в зоне специальной военной операции. Об этом 25 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Горящий танк Abrams

«Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные на этом направлении улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку формирований 59-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Переездное, Райгородок, Григоровка, Плещеевка, Курдюмовка, Катериновка, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа российские военные уничтожили танк Abrams ВСУ на территории приграничного района Курской области. Также российским военным удалось подбить порядка 10 единиц военной техники противника, включая пикапы.

Ранее американское издание Military Watch Magazine написало, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams в зоне СВО. Издание напомнило о недовольстве украинских военных, которые эксплуатируют американские танки. Речь шла в том числе о технических проблемах и уязвимости этих машин перед российским оружием.