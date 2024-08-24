ВСУ потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов за время боёв на курском направлении
Москва, 24 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за всё время боевых действий на курском направлении свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк. Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны России.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что также противник за период боевых действий в Курской области потерял 36 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, семь станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа президент России Владимир Путин принял доклады руководства российского Генштаба о противодействии вторгшимся в Курскую область украинским формированиям и мерам по их уничтожению. Встреча состоялась в одном из командных пунктов Минобороны, глава государства также заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.
Украинские боевики начали нападение Курскую область с 6 августа. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона и остановили ВСУ в приграничных районах.