Москва, 24 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли за всё время боевых действий на курском направлении свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк. Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны России.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также противник за период боевых действий в Курской области потерял 36 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, семь станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа президент России Владимир Путин принял доклады руководства российского Генштаба о противодействии вторгшимся в Курскую область украинским формированиям и мерам по их уничтожению. Встреча состоялась в одном из командных пунктов Минобороны, глава государства также заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Украинские боевики начали нападение Курскую область с 6 августа. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона и остановили ВСУ в приграничных районах.