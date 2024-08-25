Курск, 25 августа, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Угрозу ракетного удара объявляли в Курской области. Об этом 25 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИА Регнум

«Курская область: ракетная опасность», ― написал он в Telegram-канале.

Глава региона попросил граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице рекомендовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позже Смирнов сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Предупреждение продлилось четыре минуты.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты и одну управляемую авиабомбу над приграничным районом Курской области. В тот же день в регионе сбили два беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ).

22 августа над Курской областью средства ПВО сбили две украинские ракеты, два беспилотника и три управляемые авиабомбы.

Вечером 21 августа Смирнов сообщил о сбитой над Курской областью ракете украинских войск. При этом вечером в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.