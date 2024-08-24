Брюссель, 24 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза на предстоящей неделе обсудят возможность отправки военных инструкторов на Украину. Об этом 24 августа сообщила газета Welt am Sonntag (WS) со ссылкой на источники.

Ignacio Marin/ Anadolu Agency via Global Look Press

Окончательное решение намерены принять не позднее ноября. По информации издания, 27 августа вопрос с отправкой инструкторов поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС.

Реализацию подобной инициативы поддерживают Франция, Дания, Швеция, Польша и страны Балтии, отмечается в материале. Против — Мальта, Австрия, Словения, Венгрия и Германия.

Газета уточнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал прислать иностранных специалистов на Украину в мае. 31 числа Зеленский направил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с соответствующим заявлением.

Как передавало ИА Регнум, в мае президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта ВС РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто спустя два дня назвал нарушением красной линии отправку на Украину европейских или американских военных. Он призвал сделать всё возможное, чтобы избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии, напомнил глава государства.