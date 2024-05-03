Будапешт, 4 мая, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведённую НАТО… Мы считаем эти заявления угрожающими», — указал Сийярто, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, вновь допустившего возможность рассмотрения вопроса об отправке французских военных на Украину.

Странам Европейского союза и Североатлантического альянса необходимо предпринимать всё возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Отправка же страной — членом НАТО войск на Украину приведёт к эскалации конфликта и может положить начало третьей мировой войны, считает венгерский политик.

Петер Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

«Это единственный способ избежать новой катастрофы», — резюмировал глава МИД Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 2 мая британским изданием The Economist интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта ВС РФ.

Британский эксперт Александр Меркурис назвал Макрона надёжным предвестником паники, а его слова — подтверждением растущего на Западе беспокойства ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне опасными и подчеркнул, что власти Франции таким образом продолжают заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.