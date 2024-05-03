В Венгрии раскритиковали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Сийярто назвал заявления об отправке войск на Украину пересечением красных линий
Будапешт, 4 мая, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.
«Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведённую НАТО… Мы считаем эти заявления угрожающими», — указал Сийярто, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, вновь допустившего возможность рассмотрения вопроса об отправке французских военных на Украину.
Странам Европейского союза и Североатлантического альянса необходимо предпринимать всё возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Отправка же страной — членом НАТО войск на Украину приведёт к эскалации конфликта и может положить начало третьей мировой войны, считает венгерский политик.
Петер Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.
«Это единственный способ избежать новой катастрофы», — резюмировал глава МИД Венгрии.
Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 2 мая британским изданием The Economist интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта ВС РФ.
Британский эксперт Александр Меркурис назвал Макрона надёжным предвестником паники, а его слова — подтверждением растущего на Западе беспокойства ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне опасными и подчеркнул, что власти Франции таким образом продолжают заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.