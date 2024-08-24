Москва, 24 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» и беспилотников уничтожили несколько боевых бронированных автомобилей Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Цели в ходе разведки выявили солдаты группировки войск «Север».

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» и различных боевых дронов», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля поражённые цели охвачены огнём.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа бойцы российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Курской области танк ВСУ, находившийся в лесистой местности. Двумя днями ранее снаряд применили для ликвидации станции радиоэлектронной разведки «Пластун» украинских сил.

По состоянию на 24 августа, совокупные потери украинской армии на курском направлении составили свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк. Лишь за последние сутки были уничтожены более 360 военных ВСУ и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и другое вооружение.

Начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 24 августа сообщил, что ВС России уничтожили в городе Глухове в Сумской области отряд ВСУ, который собирался отправиться в Курскую область.