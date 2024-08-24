Москва, 24 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Кругленькое, Краснооктябрьский, Любимовка, Михайловка, Плехово, Малая Локня, Снагость и Южный.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 бронемашины, 170 автомобилей, 36 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и четыре единицы инженерной техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в Минобороны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин принял доклады руководства Генерального штаба Вооружённых сил о противодействии вторгшимся в Курскую область украинским формированиям и принятым мерам по их уничтожению.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-майор Апти Алаудинов сообщил 24 августа, что российские военные освободили ещё один населённый пункт на курском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах.