Курск, 22 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Север» уничтожили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 22 августа сообщили в Минобороны РФ.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

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«В результате точного удара, нанесенного расчётом барражирующего боеприпаса «Ланцет», станция РЭР «Пластун» ВСУ была уничтожена», — заявили в ведомстве.

Кадры объективного контроля подтвердили поражение станции.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении достигли 4700 человек. В районе посёлка Скрылевка ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Были уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного взяли в плен.

Морпехи 810-й бригады Черноморского флота ВМФ России 22 августа уничтожили оборонительные позиции украинских формирований в приграничных районах Курской области. В ходе атаки были ликвидированы пулемётное гнездо и пулемётный расчёт противника. В тот же день экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по позициям украинских формирований в приграничье. Для удара использовали модернизированные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).