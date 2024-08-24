Николаев, Украина, 24 августа, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в городе Глухове Сумской области Украины отряд ВСУ, который собирался отправиться в Курскую область. Об этом сообщил журналистам координатор пророссийского подполья из Николаевской области Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в подразделение входило не менее 20 военнослужащих.

«Примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — сказал координатор, слова которого приводит Lenta.ru.

Лебедев отметил, что ВС РФ ударили по их расположению фугасными авиабомбами (ФАБ). Кроме того, российская армия сбросила ещё пять авиабомб на пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ в селе Береза Сумской области.

Координатор подполья уточнил, что в указанном районе находится железнодорожная ветка, с которой в степи и кустарниках сгружают поступающую на Украину военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Министерство обороны РФ объявило, что ВКС России ударили по районам сосредоточения резервов украинской армии в Сумской области. Удары наносились в районах населённых пунктов Александровка, Буянкино, Бачевск, Глухов, Ворожба, Мирополье, Каменка, Новая Слобода, Могрица, Первомайское, Ободы, Свесса, Павловка, Толстодубово и Седедина Буда.

Под огонь российских военных попали подразделения 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении лишились 5137 военнослужащих и 69 танков. При этом за сутки потери составили 400 военных и один танк.