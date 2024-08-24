Москва, 24 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Бойцы российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Курской области танк ВСУ, находившийся в лесистой местности. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Местонахождение вражеской техники выявили военнослужащие войсковой группировки «Север» во время разведки. После анализа данных было принято решение нанести по ней удар.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — уточнили в Telegram-канале министерства.

Ведомство также опубликовало видео, как российский беспилотник попадает точно в цель.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Минобороны РФ также опубликовало видео уничтожения в курском приграничье украинского танка с помощью «Ланцета». На кадрах показано точное попадание во вражескую технику, стоявшую на окраине населённого пункта.

Украинские подразделения начали нападение на Курскую область с 6 августа. Их оставили российский бойцы, сорвав планы пробиться вглубь региона. Потери украинской стороны с начала боёв в приграничье, по данным на 24 августа, составили более 5,5 тыс. военных, 71 танк, 459 единиц другой бронированной техники, а также другое вооружение.