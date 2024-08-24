Курск, 24 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 24 августа сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Удар наносился авиационными ракетами по замаскированным, разведанным целям противника», — заявили в ведомстве.

После применения авиационных средств поражения экипаж вертолёта выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и благополучно вернулся на площадку вылета.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа бойцы российской армии с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Курской области танк ВСУ, находившийся в лесистой местности. Местонахождение вражеской техники выявили военнослужащие войсковой группировки «Север» во время разведки.

В ночь на 21 августа вертолёт Ми-28НМ ВКС России, используя тепловизор, уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе региона. Российские военные поразили цели управляемыми противотанковыми ракетами.

По состоянию на 24 августа совокупные потери украинской армии на курском направлении составили свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк. Лишь за последние сутки были уничтожены более 360 военных ВСУ и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и другое вооружение.