Курск, 21 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Вертолет Ми-28НМ ВКС России ночью, используя тепловизор, уничтожил бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Полёт выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные цели как днем, так и ночью», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что российские военные поразили цели управляемыми противотанковыми ракетами. После выполнения задания пилоты благополучно вернулись на площадку вылета. Разведка доложила о точном попадании.

Как сообщало ИА Регнум 21 августа, российская авиация за сутки нанесла удары по районам скопления резервов ВСУ в восьми населённых пунктах приграничной Сумской области. Под удары попали подразделения 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных.

20 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области.