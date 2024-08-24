Курск, 24 августа, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более десяти единиц техники ВСУ и взяли в плен десять украинских военных на курском направлении, заявил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Противник сегодня на нашем участке фронта потерял один танк, пять боевых бронированных машин, 5-6 единиц автомобильной техники… Морпехи сегодня опять очень хорошо отличились… взяли десять пленных», — указал он в видеообращении, опубликованном 23 августа в его Telegram-канале.

Кроме того, по словам Алаудинова, украинские войска в течение суток понесли существенные потери в живой силе, а также потеряли комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель» и одно артиллерийское орудие.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что Вооружённые силы России сделают всё необходимое, чтобы купировать и уничтожить формирования украинских войск, вторгнувшиеся в Курскую область. Он также указал, что ВСУ потеряли уже более половины всех ресурсов, брошенных на курское направление.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 23 августа, украинские формирования с момента начала боевых действий в Курской области потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 ББМ, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО и шесть станций радиоэлектронной борьбы.