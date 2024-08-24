Волгоград, 24 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Следствие устанавливает возможных сообщников преступников, захвативших заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом 24 августа сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осуждённых, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что следствие устанавливает в том числе круг их общения на свободе.

Как передавало ИА Регнум, сотрудников ИК-19 после инцидента с захватом заложников заключенными начали допрашивать. В колонии в настоящее время работает оперативно-следственная группа.

23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники требовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. О ситуации доложили президенту Владимиру Путину.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжёлом состоянии.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).