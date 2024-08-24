Москва, 24 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. Об этом 24 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции», ― уточнил военный.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские подразделения уничтожили 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня. Кроме этого, украинская армия лишилась 640 самолётов и 283 вертолётов, 13 594 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 17 по 23 августа российские войска уничтожили противокорабельную ракету «Нептун-МД», 18 французских управляемых авиационных бомб Hammer, 87 американских реактивных снарядов HIMARS и 340 дронов, 147 из которых сбили вне зоны проведения спецоперации.

Также за этот период Вооружённые силы России за неделю уничтожили бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29 и четыре вертолёта украинской армии.

Потери украинской армии за сутки 22 августа на всех направлениях в зоне специальной военной операции РФ составили до 2125 бойцов. Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по отрядам трёх бригад ВСУ возле Глубокого, Липцов и Волчанска в Харьковской области. Украинская сторона потеряла до 80 военных, установку РСЗО, три гаубицы Д-30 и РЭБ «Анклав-Н».