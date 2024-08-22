Москва, 22 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на всех направлениях в зоне специальной военной операции РФ составили до 2125 бойцов. Об этом 22 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по отрядам трёх бригад ВСУ возле населённых пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Украинская сторона потеряла до 80 военных, установку РСЗО, три гаубицы Д-30 и РЭБ «Анклав-Н».

Группировка войск «Запад» улучшила позиции и нанесла удары по формированиям семи бригад противника возле населённых пунктов Табаевка в Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское в ЛНР, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества. Российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп, в которых в том числе участвовало формирование «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сводке.

Войсковая группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по 11 бригадам украинских войск возле населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка в ДНР. ВСУ потеряли до 765 бойцов, четыре пикапа, установку РСЗО «Град», американские гаубицы М198 и М777, британскую гаубицу FH-70, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

Отряды группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Межевое в ДНР, отразили пять контракт и нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ. Противник потерял 640 военных, две БМП «Казак», девять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

Бойцы группировки войск «Восток» нанесли удары по скоплениям сил четырёх бригад ВСУ возле населённых пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь в ДНР. Украинские войска потеряли до 130 бойцов, восемь автомобилей и орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям трёх бригад ВСУ возле населённых пунктов Степное, Каменское в Запорожской области, Токаревка и Камышаны в Херсонской области. На этом направлении украинская сторона лишилась 70 военнослужащих, пяти автомобилей, орудия Д-20 и гаубицы Д-30. Российские бойцы также уничтожили станцию РЭБ «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, по данным на 21 августа, общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили до 2060 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения уничтожили танк, одну установку РСЗО и десятки единиц другой военной техники.