Курск, 24 августа, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё четыре ракеты украинских боевиков в небе над Курской областью. Об этом 24 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Еще четыре украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Перед этим глава региона сообщил, что в области объявлен отбой ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 августа Смирнов сообщил, что поздним вечером в пятницу, 23 августа, силы ПВО армии России сбили три украинские ракеты над Курской областью. Он поблагодарил за это российских зенитчиков.

Врио губернатора Курской области 23 августа сообщил, что российские силы ПВО сбили три ракеты и одну управляемую авиабомбу украинских формирований в небе над приграничным районом. Также были сбиты два дрона противника, добавил он.

Смирнов 22 августа написал, что средства ПВО ВС России сбили в небе над регионом две украинские ракеты и два беспилотника. Кроме того, российские военные уничтожили три управляемые авиабомбы противника, отметил врио главы области.