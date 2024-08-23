Силы ПВО сбили над Курской областью три ракеты и управляемую авиабомбу ВСУ
Курск, 23 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты и одну управляемую авиабомбу над приграничным районом Курской области. Об этом 23 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Также за последние часы были сбиты два беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ), указал он в Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, 22 августа над регионом средства ПВО сбили две украинские ракеты, два беспилотника и три управляемые авиабомбы.
Вечером 21 августа Смирнов о сбитии на Курской областью ракеты украинских войск. При этом вечером в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.
Жительница села Большое Солдатское в регионе рассказала, что украинские боевики намеренно бьют беспилотниками по мирным жителям региона. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.