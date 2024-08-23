Курск, 23 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинские ракеты и одну управляемую авиабомбу над приграничным районом Курской области. Об этом 23 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

Также за последние часы были сбиты два беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ), указал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа над регионом средства ПВО сбили две украинские ракеты, два беспилотника и три управляемые авиабомбы.

Вечером 21 августа Смирнов о сбитии на Курской областью ракеты украинских войск. При этом вечером в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.

Жительница села Большое Солдатское в регионе рассказала, что украинские боевики намеренно бьют беспилотниками по мирным жителям региона. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.