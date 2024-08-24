Курск, 24 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России поздно вечером 23 августа сбили над Курской областью три ракеты украинских формирований. Об этом 24 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также поблагодарил за это российских зенитчиков и защитников границы.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Смирнов сообщил, что силы ПВО ВС России сбили три ракеты и одну управляемую авиабомбу украинской армии в небе над приграничным районом Курской области. По его словам, также были сбиты два дрона противника.

Врио губернатора Курской области 22 августа написал, что российские средства ПВО сбили над регионом две украинские ракеты и два беспилотника. Также были уничтожены три управляемые авиабомбы противника, добавил он.