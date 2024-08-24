Вашингтон, 24 августа, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Шеф Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Стороны обсудили в том числе новый пакет военной помощи. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Министр обороны Остин предоставил обновлённую информацию о помощи США в области безопасности, в том числе о пакете военной помощи в размере $125 млн», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что стороны также обсудили текущие потребности киевского режима и обстановку в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $125 млн. По его словам, в него вошли противотанковое вооружение и мобильные ракетные системы. До этого агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников уточнило, что Вашингтон предоставит Киеву ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил РФ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.