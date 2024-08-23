Вашингтон, 23 августа, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Новый пакет американской военной помощи Киеву включает ракеты для систем противозводушной обороны (ПВО), оборудование для борьбы с беспилотниками и другие боеприпасы. Об этом сообщил 23 августа президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

Его слова привёл в соцсети Х (бывший Twitter) представитель Совета Белого дома по национальной безопасности.

Также, по словам Байдена, в списке присутствует противотанковое вооружение и мобильные ракетные системы. О каких ракетах идёт речь, он не стал уточнять. Президент отметил, что США объявят о выделении нового пакета помощи уже скоро.

Байден рассказал, что обсудил список помощи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, с которым провёл разговор. Их беседа была посвящена Дню независимости, который Украина празднует 24 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников написало, что США 23 августа могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $125 млн. Журналисты уточняли, что в него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.

Ещё 8 августа газета The Washington Post распространила информацию о том, что Украина на фоне атаки ВСУ в Курскую область попросила США разрешить ей бить по российским авиабазам дальнобойными американскими ракетами ATACMS. 12 августа заместитель официального представителя американского Госдепартамента Ведант Патель подтвердил, что Вашингтон в частном порядке обсуждает с Киевом возможность использования дальнобойных баллистических ракет для ударов по российским военным базам.

22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что атаки ВСУ на Курскую область с использованием американского оружия не противоречат политике США. Она добавила, что утверждает, что речь идёт о контрударах, наносящихся якобы для «защиты».