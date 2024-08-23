Курск, 23 августа, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Курской областью. Об этом 23 августа сообщило Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России пресечена около 16:05 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа над Курской областью сбили две ракеты, два беспилотника и три управляемые авиабомбы ВСУ, а вечером 21 августа — ракету украинских войск.

Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала, что украинские боевики намеренно бьют беспилотниками по мирным жителям региона. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.