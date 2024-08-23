Москва, 23 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Более 78% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные 23 августа приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,2% респондентов», — следует из опроса.

При этом показатель одобрения деятельности президента с 12 по 18 августа 2024 года составил 73,6%.

Согласно данным ВЦИОМ, уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за этот период составили 51,3% и 48,3% соответственно. В том числе 59,6% опрошенных заявили, что доверяют главе правительства Михаилу Мишустину.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%. В частности, респондентов попросили ответить на вопрос одобряют или не одобряют они в целом деятельность президента России, премьер-министра и правительства.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 июля заявил, что Путин работает, не обращая внимания на какие-либо рейтинги.

Согласно проведенном ранее опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает Путина политиком года. Так ответили 55% опрошенных.