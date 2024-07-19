Вашингтон, 19 июля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. НАТО переживет второй президентский срок Дональда Трампа, а западным странам не нужно заниматься самовнушением о конце альянса с его приходом к власти. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг в интервью газете The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я думаю, что важно не создавать самосбывающихся пророчеств. Важно не заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединённых Штатах будет означать конец НАТО», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что такие же опасения были в 2016 году. В реальности Североатлантический альянс стал только сильнее.

Трамп и кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс критикуют не НАТО, а конкретные государства — члены блока за их недостаточное финансирование на оборонные нужды, пояснил генсек. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на будущее НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, большая часть лидеров стран Европы беспокоятся из-за возможности переизбрания Трампа на пост президента США. По мнению политиков, в таком случае Вашингтон начнёт уделять меньше внимания ситуации в Европе, в том числе украинскому конфликту.

В марте 2024 года британская газета The Telegraph написала, что в случае победы Трампа на выборах европейским странам необходимо быть готовыми к выходу Соединённых Штатов из НАТО.

При этом в декабре 2023 года президент США Джозеф Байден подписал указ об оборонной политике, в него включён пункт, не позволяющий главе Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения Конгресса.