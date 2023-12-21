Москва, 21 декабря, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Каждый второй гражданин РФ считает президента России Владимира Путина политиком года, следует из результатов соцопроса, проведённого Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Отмечается, что с такой формулировкой согласились 55% опрошенных. Кроме Путина, рейтинг возглавили глава правительства РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16%).

Писателем года респонденты назвали Захара Прилепина (5%), спортсменом года — олимпийского чемпиона Романа Костомарова (8%).

Соцопрос проводился по телефону 8 и 16 декабря. Выборка составила 1600 человек старше 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам прошлого опроса ВЦИОМ, 70% россиян доверяют Владимиру Путину. Согласно данным исследования, ещё 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства. Недоверие Путину выразили 16,8% респондентов. Не одобрили его работу 14,6% опрошенных.

Перед этим, 7 декабря, согласно исследованию фонда «Общественное мнение», около 70% россиян одобряют выдвижение Путина на новый президентский срок. По словам управляющего директора проектов фонда Ларисы Паутовой, 74% опрошенных высказали уверенность в том, что действующий глава государства понимает их заботы и его работа отвечает их интересам.