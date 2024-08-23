Волгоград, 23 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В числе раненых заложников в колонии строгого режима № 19 в Волгоградской области оказался заключённый. Об этом 23 августа сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

(сс) Наталья Диева

«Среди раненых в колонии Волгоградской области оказался заключённый», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего доставили в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительным данным, один из них убит и ещё четверо пострадали. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

Позднее источник в оперативных службах сообщил, что в волгоградской ИК-19 на сотрудников ФСИН напали как минимум трое заключённых. При этом во ФСИН уточнили, что в данный момент ведутся мероприятия по освобождению заложников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Позднее стало известно, что захватившие заложников потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.