Волгоград, 23 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В исправительной колонии №19 в Волгоградской области на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) напали как минимум трое заключённых. Об этом 23 августа сообщил источник в оперативных службах.

Максим Блинов/РИА Новости

«По предварительным данным, на сотрудников [ФСИН] напали минимум трое заключенных, отбывающих наказание в этой колонии», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, в колонии №19 в Волгоградской области заключённые захватили в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным СМИ, погиб один работник ФСИН, четверо пострадали.

Отмечалось, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала на место для проведения проверки.