Тбилиси, 23 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Грузинские власти не собираются убирать статью 78 конституции республики о намерении вступить в Евросоюз и НАТО. Об этом 23 августа рассказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — заявил он.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 20 августа опубликовала заявление о необходимости получить конституционное большинство по итогам выборов парламент, которые намечены на конец октября.

Партия перечислила в нём несколько пунктов, для чего ей нужно конституционное большинство в парламенте. При этом отмечалось, что в правящей партии ведутся переговоры ещё по одному вопросу, о котором станет известно позже. На основании этого некоторые грузинские СМИ сочли, что правящая партия ведёт обсуждение возможности изъятия из конституции 78-й статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в Грузии, которые должны состояться в октябре, станут «референдумом между войной и миром». По его словам, они также будут референдумом между пропагандой и традиционными ценностями.

Премьер-министр Грузии 15 августа заявил, что для Тбилиси не принципиально, когда именно Евросоюз начнёт переговоры с республикой о вступлении в объединение. До этого он не исключал, что такие переговоры могут быть начаты уже в 2024 году.

Отношения между Грузией и Западом начали резко портиться в апреле, когда партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. Глава евродипломатии Жозеп Боррель после приняти Тбилиси этого документа пригрозил, что ЕС «закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. А журнал Foreign Policy написал, что Грузию могут лишить статуса кандидата на вступление в ЕС из-за этого закона.

Служба внешней разведки России 9 июля опубликовала заявления о планах США добиться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Уточнялось, что американские власти хотят использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания в стране антиправительственных настроений.