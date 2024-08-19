Тбилиси, 19 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Запланированные на октябрь парламентские выборы в Грузии станут «референдумом между войной и миром». Об этом 19 августа заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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«Эти выборы являются своего рода референдумом между войной и миром, между пропагандой и традиционными ценностями. На самом деле выбор прост. Выбор необходимо сделать в пользу мира, морали и светлого будущего страны», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Кобахидзе заявил, что выборы в парламент будут проходить в условиях внешнего вмешательства. Он выразил уверенность, что это в конечном итоге не окажет никакого влияния на итоги голосования.

9 июля Служба внешней разведки России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».

В апреле между Грузией и Западом начали резко портиться отношения, когда партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум не исключил, что в Грузии могут организовать цветную революцию, пытаясь сменить власть. По его мнению, действия властей разозлили Запад и он перейдёт к жестким мерам.

Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября 2024 года.